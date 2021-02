«Il neige» sacré meilleur film du festival américain Big Sky

Le documentaire iranien «Il neige» réalisé par Marjan Khosravi et produit par Mahdieh Sadatmehvar a remporté le prix du meilleur long métrage au Big Sky Film Festival aux États-Unis.

«Il neige» parle d’une femme enceinte nommée Mina qui a une dernière chance d’accoucher après avoir eu trois filles, sinon son mari épousera une autre femme. Mina décide de ne pas subir d'échographie par peur du résultat et des ragots qui en découleraient. Elle subit déjà suffisamment de pression de la part de sa belle-famille, même si elle a encore des gens à ses côtés.

«Il neige» est un portrait intime et sans fioritures - un film honnête, sur la tension douloureuse entre l'amour et la tradition séculaire.

Enraciné au cœur de l'ouest de la montagne, le Big Sky Film Institute nourrit et élève des films non-fiction qui ont le pouvoir de transformer notre monde, notre culture, notre jeunesse et nous-mêmes.

La mission de BSFI est de célébrer et de promouvoir l'art de la réalisation de films non fictifs et d'encourager l'éducation aux médias en favorisant la compréhension et l'appréciation du public du film documentaire.

