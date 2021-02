L'armée de l'air iranienne a une domination opérationnelle sur la région

L'armée de l'air de la République islamique a fait ses preuves dans la région, de sorte qu'aucune force aérienne, qu'elle soit de combat ou autre, n'a le droit de traverser la souveraineté aérienne du pays sans la permission et la coordination de l'Iran, a souligné Nasirzadeh.

En renforçant la Force, la volonté politique et la pression peuvent être imposées aux ennemis au niveau international, a-t-il ajouté.

Les États de la région commettent une erreur stratégique majeure en ne comptant pas sur eux-mêmes et en recourant à des pilotes et à des équipements étrangers fournis par des conseillers militaires étrangers, a-t-il déclaré, ajoutant que non seulement ils ne seront pas autosuffisants, mais à long terme, les forces étrangères le seront. n'ont pas la motivation de combattre et de défendre leur pays.

