L'ambassadeur iranien remet sa lettre de crédit à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

Téhéran (IRNA)- L'ambassadeur d'Iran à Lagos, Muhammad Ali Beg, a annoncé la remise de la lettre d'accréditation à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et a affirmé que tout serait mis en œuvre pour renforcer les relations entre l'Iran et les pays d'Afrique de l'Ouest et cette organisation.

Dans son tweet ce samedi, via son propre compte Twitter, l'ambassadeur iranien au Nigéria a ajouté: «Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion à Eowas (Economic Community Of West African States, j'ai présenté ma lettre de crédit au président de l'organisation, «Jean Claude Barrow». Il a expliqué: «Cette organisation a été créée pour développer la coopération politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest». L'ambassadeur iranien a confirmé dans son tweet: «Les efforts sont concentrés sur le renforcement des relations de notre pays avec l'Afrique de l'Ouest et cette organisation».

