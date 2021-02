Para-haltérophilie: l'Iran lance le Grand Prix Siamand Rahman

Faisant référence au prochain anniversaire du décès de l'athlète le plus fort du monde, Mahmoud Khosravi Vafa a déclaré: "Nous prévoyons d'inscrire le Grand Prix "Siamand Rahman" dans le calendrier mondial de la para-haltérophilie."

"À l'occasion du premier anniversaire de la mort du précieux champion du monde "Siamand Rahman", ces compétitions se tiendront le 2 mars 2021 à la Fédération iranienne des vétérans et handicapés en présence d'invités étrangers, et la finale de ce tournoi sera diffusée en direct sur la chaîne sport de la télévision iranienne.", a ajouté ce responsable iranien.

Khosravi Vafa s'est rendu à Oshnoyeh, la ville natale de Siamand Rahman, il y a quelques jours et a rencontré la famille de ce champion iranien. Le Comité national olympique prévoit également d'ouvrir la section des médailles et des victoires de "Siamand Rahman" au Musée iranien des sports qui sera inauguré le 2 mars en présence de responsables sportifs du pays.

Siamand Rahman (1988-2020), para-haltérophile iranien, a remporté des médailles d'or aux Jeux paralympiques d'été de 2012 à Londres, aux Jeux paralympiques d'été de 2016 à Rio et aux Jeux para asiatiques de 2010 à Guangzhou. Ce champion iranien détient également le record du monde junior avec 290,0 kilogrammes et le record du championnat paralympique avec 310,0 kilogrammes. Siamand est décédé le 1er mars 2020 suites d'un arrêt cardiaque. Ce champion iranien, avec son visage toujours souriant, est devenu un symbole de l'espérance et de la motivation pour les jeunes iraniens.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench