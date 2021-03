L'expansion des exportations non pétrolières, "essentielle" pour contrer les sanctions US (Rohani)

Hassan Rohani qui s'exprimait lors d'une réunion du cabinet dimanche 28 février, a mis l'accent sur l'expansion des exportations non pétrolières du pays afin de réaliser le droit de l'Iran à participer à l'économie mondiale.

"Le développement des exportations non pétrolières est très important en tant que l'un des leviers puissants d'une économie résiliente pour contrer les sanctions oppressives et illégales des États-Unis", a-t-il insisté.

Rohani a considéré comme très importante l'amélioration de la qualité des produits manufacturés ainsi que le respect des engagements par des producteurs d'augmenter les exportations non pétrolières de l'Iran et a précisé : "Les nouvelles conditions nous obligent à accélérer la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement en matière de développement des exportations non pétrolières. "