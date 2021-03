9 avions et 10 hélicoptères livrés à l'Armées iranienne

Le ministre iranien de la Défense a déclaré lors de la cérémonie de la livraison de ces avions et ces hélicoptères aux forces armées iraniennes: « L'ennemi a tenté de vaincre l'Iran avec deux stratégies de sanctions et de blocage de l'achat d'équipement, mais la République islamique s'est basée sur trois stratégies pour contrer ces hostilités: s'appuyer sur la puissance intérieure, optimiser ses équipements de défense et de sécurité, et fabrication nationale d'armes défensive. En conséquence, dans divers domaines de la guerre terrestre, maritime, aérienne, puissance des missiles et de la cyber-guerre, l’Iran a pu vaincre l'ennemi. »

Le ministre iranien de la Défense a annoncé que les 9 avions rénovés sont des avions de chasse de types F4, F14, F27 et Mirage, ainsi que des avions de transport C130, 707 et 747.

« Ces avions se pratiquent dans diverses missions aérienne de combat, tactiques et de transport. Avec leur livraison à l'armée de l'air de l'armée de la République islamique d'Iran, la flotte de combat aérien des forces armées iraniennes sera renforcée. », a précisé le général Hatami.

« La fabrication nationale des équipements militaires légers, semi-lourds et lourds par des experts locaux est un moyen peu coûteux et plus sûr d'améliorer les capacités de défense des forces armées iraniennes. Cette méthode a pris une grande importance dans la doctrine de défense de la République islamique d'Iran. », a conclu le ministre iranien de la Défense.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench