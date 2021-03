Les actions positives recevront une réponse positive (Téhéran)

S'exprimant lors d'une conférence de presse hebdomadaire lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a répondu à quelques questions sur les récents développements au niveau international.

Répondant à une question sur la position de Téhéran sur l'offre de l'Europe de pourparlers directs avec les États-Unis sur l'accord nucléaire, Saeed Khatibzadeh a déclaré: «Nous avons déclaré la position de l'Iran explicitement, clairement et complètement, mais aucun changement n'y a été apporté.»

«Nous n'avons pas de discussions bilatérales avec les États-Unis et il n'y aura pas de changement dans la politique de l'Iran tant que les États-Unis ne corrigent pas leurs mauvaises politiques», a-t-il souligné.

La voie que les États-Unis doivent emprunter est de compenser les mauvaises politiques de l'administration américaine précédente, mais malheureusement, à ce jour, il n'y a eu aucun changement pratique dans cette politique anti-iranienne et des sanctions maximales, a-t-il souligné.

Si les États-Unis cherchent à retourner le tableau du JCPOA, ils doivent respecter leur engagement au titre de la résolution 2231, et une telle chose n'a pas besoin de renégociation, a-t-il déclaré et ajouté «Les actions positives recevront une réponse positive, cependant, si nous constatons un comportement différent de l'Europe et des États-Unis, notre réponse sera également différente.»

S'adressant aux signataires européens de l'accord nucléaire, le haut diplomate iranien a déclaré: «Gardez à l'esprit que le chemin qui a été emprunté auparavant et le chemin de la coopération fonctionnent mieux que tout autre moyen, le langage des accusations et des menaces n'est pas un langage qui fonctionne contre l'Iran, s'ils reviennent à leur engagement, l'Iran répondra immédiatement. . »

Concernant la coopération de l'Iran avec l'Europe et Borrell, a-t-il dit «La voie de la diplomatie a toujours été ouverte et il n'y a pas eu de changement dans la réunion de la Commission mixte du JCPOA et les États-Unis, en tant que contrevenant à l'accord nucléaire, doivent remplir leurs obligations puis retourner à la table. »

Réagissant à l’accusation sans fondement du Premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahu contre l’Iran pour des armes nucléaires, Khatibzadeh a déclaré: «Le régime sioniste est à l'origine de nombreux troubles, insécurités et problèmes dans la région de l'Asie occidentale, mais la République islamique d'Iran surveille de près ces mouvements.»

Le porte-parole a également rejeté les accusations sans fondement de Tel Aviv contre Téhéran pour une explosion survenue dans un navire israélien dans la région.

Le Premier ministre corrompu du régime sioniste ne recourt à ces projections que pour son propre bénéfice, a-t-il ajouté.

Dans la doctrine de défense de la République islamique d’Iran, les armes nucléaires n’ont jamais eu leur place et, malheureusement, ce sont les Occidentaux et les États-Unis qui ont fermé les yeux sur les stocks d’armes et de bombes nucléaires du régime sioniste.

