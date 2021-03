Le festival du film de Vancouver présentera les films iraniens «Doll» et «Song Sparrow»

«Doll» réalisé par Nasrin Golreyhan sera en compétition dans la section Be Like Water.

Le film raconte l'histoire d'une journaliste qui trouve une petite fille dans une ville déchirée par la guerre. Les frontières sont fermées à la fille et elle sera tuée si elle reste en ville. Ce film parle de personnes qui ont besoin de paix, mais qui sont sur le champ de bataille.

«Song Sparrow» du réalisateur Farzaneh Omidvarnia sera projeté dans la catégorie Your Worst Enemy.

Un groupe de réfugiés fuit à la recherche d'une vie meilleure. Ils paient un passeur pour les emmener à travers les frontières, dans un camion frigorifique, cependant, la température glaciale à l'intérieur du camion transforme leurs espoirs d'un avenir meilleur en une lutte féroce pour la survie.

«Song Sparrow» fait partie des 96 courts métrages d'animation qualifiés pour la liste des Oscars 2021.

«Le festival virtuel de cette année présente une gamme internationale de courts et longs métrages,allant de la narration et du documentaire à l'expérimentation et à l'animation», ont annoncé les organisateurs.

L'événement, qui se déroulera jusqu'au 14 mars, célèbre la complexité et la diversité des façons dont les filles et les femmes choisissent de se remettre en question, de se surmonter et de s'inspirer les unes des autres, leurs communautés et notre monde d'aujourd'hui.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**