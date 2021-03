Un essor de 100% dans les exportations iraniennes de gaz

En annonçant cette nouvelle lors d’un entretien avec l’IRNA, le PDG de la Société nationale du Gaz de la République islamique d’Iran a ajouté : « Les contrats d'exportation de gaz iranien vers la Turquie et l'Irak sont en cours comme les principaux contrats. ‌ Les exportations vers la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie aussi se poursuivent. »

Hassan Montazer Torbati a déclaré : « Les pourparlers initiaux ont eu lieu pour prolonger le contrat d'exportation de gaz vers la Turquie, nous avons bien sûr suffisamment de temps pour prolonger le contrat. »

Concernant la dernière situation des exportations de gaz vers le Pakistan, le PDG de la Société Nationale de Gaz a souligné: "Nous avons un contrat avec le Pakistan, mais il n'a pas encore été mis en œuvre car le Pakistan a dû construire un gazoduc à l'intérieur de son territoire."

« La raison la plus importante de la non-mise en œuvre des exportations de gaz iranien vers l'Europe est l'ambiance politique, les sanctions contre l'Iran. L'importation de gaz d'Iran est un avantage pour l'Europe. L'Iran possède le deuxième plus grand réservoir de gaz au monde et ‌l'Europe peut considérer l'Iran comme un fournisseur de gaz stable et fiable. », a conclu le vice-ministre iranien du pétrole.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench