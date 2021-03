Les États-Unis tentent d'éclipser le «commerce du sang» au Yémen (Téhéran)

Le porte-parole Saeed Khatibzadeh a fait ces remarques dans une déclaration mercredi en réponse à une tentative antérieure du haut diplomate américain d’impliquer l’Iran dans la crise du Yémen et de porter de graves accusations contre le mouvement populaire Ansarullah du pays de la péninsule arabique.

En mars, la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen entrera dans sa septième année.

Le royaume et ses alliés mènent une offensive pour restaurer le pouvoir aux anciens responsables du Yémen amis de Riyad. Les responsables avaient fui le pays avant l'invasion au milieu d'une lutte pour le pouvoir et avaient refusé de rester en arrière et de négocier.

Des dizaines de milliers de Yéménites sont morts et l’ensemble du Yémen est devenu ce que l’ONU décrit comme la pire crise humanitaire du monde au cours de la guerre menée par l’Arabie saoudite.

Pour aider l’Arabie saoudite - l’allié régional le plus précieux des États-Unis après le régime israélien - l’ancien président américain Donald Trump a déversé des armes et des munitions de pointe et de précision dans le royaume.

vendant des armes à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite».

Maintenant, bien que les envahisseurs et leurs soutiens se soient rendu compte que leur campagne militaire inhumaine a été frustrée, «ils essaient toujours de désavouer la responsabilité des atrocités et de détourner l'opinion publique».

«Les Américains [parmi eux] ne peuvent pas lancer des accusations sans fondement contre les autres au lieu d'être responsables des atrocités», a-t-il noté.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé mardi l'Iran d '«implication» au Yémen et a affirmé qu'Ansarullah utilisait le soutien iranien.

Khatibzadeh a déclaré que malgré les tergiversations persistantes de Washington, le monde et le peuple yéménite n’oublieraient jamais les atrocités commises par les envahisseurs et leurs partisans, dont la notoriété restera dans l’histoire.

«Nous n’avons encore assisté à aucune mesure pratique visant à mettre fin à l’invasion de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite», a-t-il déclaré, ajoutant que l’administration Biden suivait la même politique à l’égard du Yémen que celle de son prédécesseur.

La République islamique a cependant souligné que la crise au Yémen ne pouvait être résolue par aucune solution militaire, a déclaré le porte-parole.

Il a rappelé une proposition en quatre points que l'Iran avait transmise à l'ONU, un mois seulement après le début de l'invasion, qui recommandait la cessation des hostilités, la levée d'un siège que les envahisseurs avaient imposé au Yémen, le transfert de l'aide humanitaire aux opprimés du Yémen. personnes, et tenir des pourparlers intra-yéménites.

