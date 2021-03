Accord irano-syrien pour relancer «SIAMCO»

Le ministre syrien de l'Industrie, Ziyad Sabbagh, a annoncé l'accord avec la délégation iranienne pour redémarrer et relancer la société automobile syro-iranienne SIAMCO.

Cela est intervenu lors d'une réunion entre le ministre syrien de l'Industrie, mardi, avec une délégation iranienne représentée par l'assistant du président de la République islamique d'Iran pour les affaires scientifiques et techniques, Sorena Sattari, et l'ambassadeur iranien à Damas, Jawad Turkabadi.

Ziad Sabbagh a estimé que la réunion était importante pour faire avancer la roue de l'économie et pour le progrès industriel et économique après la guerre à laquelle la Syrie a été soumise.

Il a été convenu avec la délégation iranienne de redémarrer et de relancer la société de l'industrie automobile irano-syrienne SIAMCO, en insistant sur l'activation des relations de coopération et des projets conjoints entre les deux pays en plus de réactiver la ligne de crédit conjointe et les projets qui ont été interrompus en conséquence de la crise syrienne.

La société Siamco pour la fabrication de voitures a été créée en 2007 et a établi son usine dans la «ville industrielle d'Adra» dans la campagne de Damas, et a produit la voiture «Sham» comme la première voiture fabriquée en Syrie.

L'assistante du président iranien pour les affaires scientifiques et techniques, Sorena Sattari, est en visite en Syrie, à la tête d'une importante délégation qui comprend des représentants de 40 entreprises du savoir et de la création.

