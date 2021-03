L'Iran ouvre une maison d'innovation en Syrie pour stimuler les exportations de haute technologie

Les produits de haute technologie de 40 entreprises innovantes et fondées sur le savoir dans les domaines de l'électricité et de l'électronique, de la médecine, des matériaux avancés, des TIC, de la biotechnologie, de l'agriculture et d'autres domaines technologiques ont été exposés à la Maison iranienne de l'innovation et des exportations de technologies.

La maison a été établie dans la zone franche de Damas sur une superficie de 620 mètres carrés dans le but de faciliter l'exportation de produits de haute technologie iraniens et de réalisations innovantes vers la Syrie.

Le centre a été financé conjointement par le secteur privé et la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le vice-président Sattari a déclaré que la Chambre faciliterait l'exportation de leurs produits vers le pays arabe pour les entreprises iraniennes basées sur le savoir. «Nous essaierons de partager avec la Syrie les réalisations de haute technologie des entreprises iraniennes basées sur le savoir», a-t-il ajouté.

Les entreprises basées sur le savoir dont les produits peuvent attirer des clients en Syrie peuvent promouvoir et commercialiser leurs produits dans le comté arabe en coopération avec l'agent travaillant avec le gouvernement iranien.

Des espaces exclusifs et partagés et une exposition permanente de produits basés sur la connaissance font partie des services proposés aux entreprises de cette maison.

Les entreprises peuvent utiliser cet espace pour étendre leurs interactions et échanges de haute technologie avec les entreprises syriennes, et trouver des clients et des partenaires commerciaux pour leurs produits.

L'étude de marché, le marketing, la vente de produits et l'enregistrement des produits font partie des autres services offerts dans cette maison.

L'Iran avait précédemment ouvert des centres similaires en Chine, au Kenya, en Arménie et en Turquie, et prévoit d'étendre ses collaborations technologiques avec d'autres pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**