Le Président Rohani exhorte les Etats-Unis à revenir à l’accord nucléaire « en levant les sanctions »

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Hassan Rohani intervenant jeudi lors d’une réunion virtuelle de l'Organisation de Coopération économique (OCE) a déclaré : « Je suis heureux d'avoir l'opportunité de me voir à nouveau parmi vous les dirigeants de l’OCE. Il a émis l’espoir de voir cette réunion sera un autre pas vers la convergence, le bien-être et la prospérité des nations del’OCE et la promotion de la position de cette organisation. »

Qualifiant l’OCE de « priorité importante dans le paradigme régissant la politique régionale et d’ « élément important de la politique de voisinage de la République islamique d'Iran », le Président Rohani a ajouté : « L'OCE bénéficie des potentiels et des ressources humaines et naturelles précieuses, des économies complémentaires, des secteurs privés intéressés ainsi que des avantages du transport aux échelles régional et mondial. »

Il a poursuivi : « Malgré le potentiel commercial élevé et la fourniture des infrastructures nécessaires, le commerce intra-régional est toujours en dessous de 10%, ce qui n'est pas du tout acceptable. »

Rohani a déclaré : « Cette lacune a été prise en compte dans le document de l’OCE pour l’horizon 2025. »

« Nous croyons que nous devrions nous concentrer sur la mise en œuvre de programmes approuvés par l’OCE afin de progresser rapidement vers la réalisation des objectifs fixés. »

