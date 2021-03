L'Iran prêt à former la génération entrepreneuriale syrienne

Téhéran (IRNA)-En visite à Damas, le vice-président iranien pour la science et la technologie, Sourena Sattari a déclaré jeudi : « L'Iran est prêt à fournir une formation et un transfert de connaissances et d'expérience dans tous les domaines de la technologie à la génération entrepreneuriale syrienne. »

Selon le rapport de l'IRNA, le jeudi 4 mars, Sourena Sattari, vice-présidente iranien pour la Science et la technologie, et Mohammad Abu al-Hadi al-Laham, président de la Chambre de commerce syrienne, se sont rencontrés à Damas pour discuter du développement des échanges technologiques et financiers entre les deux pays. Lors de la rencontre, Sourena Sattari, se référant à l'importance de prêter attention à la capacité du secteur privé, a déclaré : « Une nouvelle culture s'est formée en Iran, à savoir : Donner une attention particulière au secteur privé. Nous avons essayé de promouvoir cette culture dans notre pays. Appuyé par le secteur privé, cette stratégie a conduit au développement de la technologie chez nous ». Pour le vice-président iranien une puissance humaine spécialisée peut contribuer à bâtir un avenir prometteur pour l'Iran.