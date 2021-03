Le message du Président russe, Vladimir Poutine, transmis au Leader de la Révolution, l’Ayatollah Khamenei

Selon l’IRNA, Ali Akbar Velayati, lors d'une rencontre samedi 6 mars avec l'ambassadeur de Russie en Iran, Levan Dzhagaryan, a qualifié d’ « amis importants et durables » les deux voisins Iran et Russie avant d’indiquer : « Les relations commerciales, économiques, culturelles et stratégiques de longue date entre les deux pays sont un facteur important dans la continuité des relations stratégiques irano-russes dans divers domaines. »

Déclarant que les relations Irano-ruses sont « stratégies » et basées sur le respect mutuel, le Conseiller du Leader évoque certaines évolutions régionales et internationales pour dire : « Les relations régionales et les développements périphériques ont conduit à davantage de coopération et d'interaction entre Téhéran et Moscou d’où la multiplication des déplacements et des échanges entre les autorités des deux pays. Ce qui est important dans le processus de relations et de renforcement des interactions bilatérales. »

L'ambassadeur de Russie Levan Dzhagaryan, qui a porté la réponse du Président Poutine au message du Leader, qui lui a été récemment présenté par le Président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, tout en soumettant ce message au Dr Velayati, s'est félicité de l’élargissement des relations Téhéran-Moscou.

« Le renforcement et l’approfondissement des relations Téhéran-Moscou ont conduit à la consolidation et à la poursuite des relations et de la coopération bilatérales et les deux pays ont fait des pas efficaces à cette fin », se félicite le diplomate toujours lors de cette rencontre.

9468**