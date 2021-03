Mission de 23 professeurs pour promouvoir la langue persane dans 13 pays

« Avec l'épidémie du Coivd19, de nombreuses frontières ont été fermées et il n'a pas été possible pour les professeurs de se déplacer à l'étranger. Jusqu'à présent, sept professeurs ont été envoyés à l'étranger pour des chaires de langue et de littérature persanes, et d'ici la fin de cette année iranienne (fin mars), 23 professeurs au total seront envoyés vers 13 pays, couvrant 31 chaires de langue persane », a déclaré cette autorité iranienne chargée du développement de la langue persane et de l'iranologie dans le monde.

