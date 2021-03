La directrice de l'ONUSIDA a salué le rôle de l'Iran dans la lutte contre le VIH

Winifred Karagwa Byanyima a envoyé une lettre à Esmaeil Baghaei, Ambassadeur et Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies à Genève, appréciant le rôle de la République islamique d'Iran dans la lutte contre le sida.

Cette personnalité onusienne a remercié l'Iran d'avoir mis au point un modèle unique de gestion du sida et a salué le rôle de guidage qu'exerce l'Iran en tant que membre du Conseil de coordination de l'ONUSIDA au cours de cette année critique dans la lutte mondiale contre le VIH.

"En même temps que le 40e anniversaire du rapport sur les premiers échantillons de SIDA et le 25e anniversaire du lancement de l'ONUSIDA, la «Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2026-2021» devrait ouvrir la voie à tous pour aller de l'avant dans la reconstruction, le maintien et l'accélération de la lutte contre le VIH et pour mettre fin à l'épidémie de sida.", a précisé la directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le sida.

Winifred Byanyima a également remercié l'Iran pour son rôle actif et constructif et sa participation au processus d’élaboration des documents stratégiques du Programme commun des Nations Unies contre le sida.

Tout en félicitant l'Iran pour son rôle dans l'avancement des activités de cette institution onusienne, Byanyima a annoncé, dans cette lettre, sa prochaine visite en Iran dans les plus brefs délais.

Morten Ussing, directeur de la Gouvernance et Affaires multilatérales de l'ONUSIDA, avait précédemment déclaré que l'Iran est l'un des meilleurs du Moyen-Orient en termes de réduction des risques, en particulier dans les prisons, mais aussi sur la scène mondiale en mettant en place un système objectif fondé sur des preuves.

Selon ce responsable onusien, l'intervention de l'Iran dans la lutte contre le VIH chez les prisonniers s'est avérée être l'un des meilleurs plans au monde. Par conséquent, la solution qui a réussi en Iran doit être présentée sous la forme d'une stratégie applicable dans le monde entier.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench