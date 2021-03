2 médailles d'or pour les taekwondokas iraniens au tournoi international de Sofia

Le huitième tournoi international de taekwondo en Bulgarie a eu lieu dimanche avec 390 participants dans le groupe d'âge des adultes et dans les divisions des femmes et des hommes.

Hossein Lotfi, Soroush Ahmadi, Amir Mohammad Bakhshi, Mehran Barkhordari et Sajjad Mardani ont représenté l'Iran dans cette compétition internationale.

A l'issue de ces compétitions, l'équipe nationale iranienne de taekwondo, qui a remporté 2 médailles d'or par Hossein Lotfi et Amir Mohammad Bakhshi, s'est positionnée à le troisième place après le Jordan et le Royaume-Uni avec 240 points au total pour les hommes et les femmes.

L'équipe iranienne était dirigée, lors de cette compétition, par Fariborz Askari comme entraîneur-chef et Ali Mohammad Bos'hagh et Vahid Abdollahi comme entraîneur.

C'était la première compétition à laquelle participe l'équipe nationale iranienne de taekwondo après un an d'absence des compétitions internationales a cause de la pandémie du Coronavirus.

À la fin de ce tournoi, l'équipe iranienne de Taekwondo organisera un camp d'entraînement conjoint avec l'équipe nationale bulgare à Sofia.