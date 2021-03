Coronavirus en Iran : la situation ce lundi 8 mars 2021

Dans son dernier bilan de ce lundi, la porte-parole du ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Sima Sadat Lari, a déclaré : « Au cours des dernières 24 heures, sur la base des critères définitifs de diagnostic, 8 313 personnes ont été testées positives au Covid 19, dont 725 personnes ont été admises aux hôpitaux. Avec ce compte, le nombre total de patients touchés par le virus pandémique en Iran a atteint un 1 698 005. »

Heureusement jusqu'à présent 1 449 350 patients se sont rétablis ou ont quitté l'hôpital. En outre, 3 804 patients atteints de Covid 19 se trouvent en soins intensifs. A ce jour, 11 337 942 tests de diagnostic du Covid 19 ont été effectués en Iran, annonce toujours madame Lari porte-parole du ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie en décembre 2019, plus de 116 millions de personnes ont été contaminées par le virus de la Covid-19 dans le monde et plus de 2,6 millions en sont décédées.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**