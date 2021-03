Ministre irlandais des Affaires étrangères: les relations Iran-Irlande auront un bel avenir

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, Simon Coveney s'est exprimé sur les objectifs de son déplacement en Iran et sur le rôle que l'Ireland pourra jouer dans le maintien du JCPOA.

Se référant à la décision de Dublin de rouvrir son ambassade à Téhéran, le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré: "En peu de temps, nous nommons un chargé d'affaire en Iran en vue de créer les conditions de la réouverture de l'ambassade d'Irlande à Téhéran et de renforcer et de stabiliser, à l'avenir, la présence diplomatique irlandaise en Iran."

Mettant en cause le retrait américain de l'accord nucléaire et les sanctions unilatérales contre la nation iranienne, le chef de la diplomatie irlandaise a souligné: "Je crois qu'avec la nouvelle administration américaine au pouvoir, il y a une opportunité de retourner au JCPOA de la manière prévue depuis le début."

En évoquant la relance des relations commerciales Iran-Europe Simon Coveney a ajouté: "Je sais que les conditions du commerce avec l'Iran sont très mauvaises et difficiles depuis 2018, mais si le JCPOA est relancé, un grand nombre des défis et obstacles que nous avions ces dernières années pour investir en Iran et pour établir des liens commerciaux avec Téhéran sera supprimé."

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a qualifié l'Iran de beau pays avec une histoire merveilleuse et a remarqué: "Il y a de nombreux problèmes de dialogue entre Téhéran et Dublin et nous essayons de nous concentrer sur des questions positives et d'avoir une vision claire de l'avenir."

