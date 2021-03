Rohani: l'Iran est, depuis l'antiquité, le porte-drapeau de la promotion de la science, des connaissances et de l'amitié

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré mardi dans un message adressé au 3e Congrès international de l'Université Jondishapour d'Ahvaz: "Les liens scientifiques et culturels comptent parmi les liens les plus stables et les plus durables entre les nations, car ils sont le résultat commun de siècles de vie florissante et de coexistence entre les civilisations."

En évoquant l'importance historique de l'Université Jondishapour comme la plus ancienne université du monde avec une histoire de près de 18 siècles, le président Rohani a qualifié l'action de l'UNESCO pour honorer cette université d'un acte louable.

"Plus le cercle des relations scientifiques et culturelles est large, plus l'amitié et l'empathie entre les nations sont profondes.", a précisé le chef du gouvernement iranien.

La Conférence internationale pour célébrer le 1750e anniversaire de la création de l'Université de Jondishapour se tiendra les mardis et mercredis 9 et 10 mars 2021 au ministère iranien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie.

Jondishapour, également orthographié Gundi Shapur, situé à Modern Dezful, dans le sud de l’Iran, était l’un des berceaux mondiaux de la connaissance et de la sagesse, source de fierté nationale et d’enthousiasme pour les Iraniens.

La ville était le centre intellectuel de l'Empire sassanide (224–651) et le siège de l'Académie de l'Université Jondishapour, qui offrait un enseignement et une formation en médecine, philosophie, théologie et sciences.

L'université abritait un hôpital universitaire et comprenait également une bibliothèque et un centre d'enseignement supérieur.

