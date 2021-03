L'UNESCO prête à soutenir l'Iran dans ses efforts de promotion de la science et de la technologie

La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azulay, s'est réjouie du 1750e anniversaire de l'Université de Gundi-Shapur, qui a longtemps été un forum majeur pour la science.

«Depuis sa création, cette université, capitale intellectuelle de l'empire sassanide, est un centre majeur de production de connaissances, un véritable forum universel pour la science. C'est cette idée que nous célébrons aujourd'hui », a déclaré Azoulay dans un message écrit, s'adressant au 3e congrès international sur Gundi-Shapur, qui s'est ouvert ce matin à Téhéran.

L'histoire de la science à Gundi Shapur, dont son origine remonte très loin dans le temps, et son impact sur le monde font partie des sujets qui seront abordés lors du congrès de deux jours, selon les organisateurs.

«Ce principe fondamental fait écho à la devise inscrite à l'entrée de l'Université de Gundi-Shapur en Iran, il y a 1 750 ans: la science et la connaissance, la vertu et la sagesse sont plus importantes que la force et l'épée», a déclaré Azulay.

«En effet, l’université a joué un rôle crucial dans l’excellence historique de l’Iran en science.

Dans l'Antiquité, la Perse était un centre de réalisations scientifiques et un vecteur de connaissances - de la Chine et de l'Inde à l'Est, à la Grèce et à Rome à l'Ouest.

Par ailleurs, le directeur général de l'organe onusien a rappelé que la République islamique est un partenaire clé de l'UNESCO dans le domaine de la connaissance et de la science.

«Aujourd’hui, conformément à cet héritage, l’Iran est l’un des principaux partenaires de l’UNESCO dans le domaine du savoir et de la science. Le pays héberge 8 centres de catégorie II et 11 chaires UNESCO dans le domaine scientifique. Il abrite également 13 réserves de biosphère - l'un des nombres les plus élevés parmi les États membres».

Cette grande tradition de promotion de la paix et de la prospérité par la science, le savoir et la culture est au cœur du rôle de l’UNESCO.

Elle est également plus précieuse que jamais, car la communauté internationale est confrontée à de nouveaux défis: changement climatique, effondrement de la biodiversité, perturbations technologiques, creusement des inégalités, a-t-elle ajouté.

Azoulay a noté que tous ces défis nécessitent la contribution de chercheurs, d'universitaires, d'inventeurs - la république universelle de la connaissance «que nous célébrons aujourd'hui».

«Ces défis ont été amplifiés par la pandémie COVID-19. L'humanité doit faire des choix et, ce faisant, surmonter ses différences en définissant quelles valeurs nous voulons nous guider et dans quel genre de monde nous voulons vivre.

«À l'UNESCO, nous croyons depuis longtemps au potentiel de la science, à condition qu'elle évolue dans un cadre éthique et humaniste. Face à une nouvelle période d'incertitude, il est plus que jamais nécessaire de rappeler cette idée de coopération et de solidarité », a ajouté la chef de l'UNESCO.

En conclusion, elle a exprimé la volonté de l’UNESCO d’élargir son soutien à la promotion de la science et de la technologie, en déclarant: «L’UNESCO est prête à soutenir la République islamique d’Iran dans ses efforts pour promouvoir la science et la technologie, créer des connaissances et les partager. De cette manière, nous soutiendrons non seulement le progrès scientifique, mais aussi le progrès de l’humanité tout entière. »

En août dernier, un projet de documentation a débuté à l'ancienne université pour éviter d'éventuels dommages dus aux activités agricoles.

Gundi Shapur, également orthographié Jundi Shapur, situé à Modern Dezful, dans le sud de l’Iran, était l’un des berceaux mondiaux de la connaissance et de la sagesse, source de fierté nationale et d’enthousiasme pour les Iraniens.

La ville était le centre intellectuel de l'Empire sassanide (224–651) et le siège de l'Académie de l'Université Jundi Shapur, qui offrait un enseignement et une formation en médecine, philosophie, théologie et sciences.

L'université abritait un hôpital universitaire et comprenait également une bibliothèque et un centre d'enseignement supérieur.

Il a été identifié avec de vastes ruines au sud de Shahabad, un village à 14 km au sud-est de Dezful, jusqu'à la route de Shush, dans la province actuelle du Khuzestân.

La ville est tombée en déclin après la conquête musulmane de la Perse (633–654), la ville se rendant en 638, mais elle a continué à rester un centre important dans la période musulmane. Yaqub Layth Saffari, le fondateur de la dynastie des Saffarides, a fait de Jundi Shapur sa résidence trois ans avant sa mort subite. Son tombeau est devenu l'un des sites les plus importants de la ville.

