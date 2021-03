L'Iran est la référence scientifique de la transfusion sanguine dans la région de la Méditerranée orientale

Dans une interview exclusive avec l'IRNA, le Dr Peyman Eshghi a ajouté: "Il y a 23 pays membres dans l'Association mondiale des sangs rares, et l'Iran pratique les normes internationales les plus élevées dans la sécurité et la santé du sang et utilise les équipements les plus avancés dans ce domaine."

Le directeur général de l'Organisation iranienne de transfusion sanguine (IBTO) a ajouté: "Malgré les problèmes budgétaires pendant la période de sanctions oppressives anti-iraniennes, un environnement concurrentiel positif a été créé en Iran, et en brisant les monopoles existants et en économisant, nous avons pu fournir tous les équipements nécessaires de l'Organisation."

