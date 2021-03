Iran: les exportations non pétrolières augmentent de 6,2%

Malgré les sanctions et restrictions illégales causées par le déclenchement du COVID-19, les exportations de marchandises au cours des onze mois de cette année (calendrier iranien) ont dépassé 103 millions de tonnes pour une valeur de plus de 31 milliards de dollars, a souligné Abbas Khaleghi Tabar.

La Chine représente 26%, l'Irak 22%, les Émirats arabes unis 13,4%, la Turquie 7% et l'Afghanistan 6,7% de la valeur des exportations non pétrolières du pays, a-t-il souligné.

La pétrochimie et les condensats 51%, les industries minières et minières 21%, l'agriculture et l'industrie alimentaire 18% et le secteur industriel représentent 10% de toutes les marchandises exportées, a-t-il déclaré.

