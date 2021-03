Selon la Fédération des sports et de la transplantation d'organes pour les patients spéciaux, Elham Mohammadi a été choisi par le vice-ministre des affaires féminines du ministère des Sports et de la Jeunesse comme ambassadeur des Nations Unies pour la paix et l'amitié, a-t-il déclaré.

Mohammadi a remporté à plusieurs reprises des médailles d'or et d'argent aux championnats du monde de tennis de table.

