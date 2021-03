Restauration et Musée : élargissement de la coopération Irano-ouzbek

Evoquant l'histoire des relations culturelles entre les deux pays et les capacités de coopération dans des domaines spécialisés liés au patrimoine culturel, dont notamment les musées, la préservation et la restauration des bâtiments, sites et tissues historiques, l’enregistrement des dossiers communs immatériels, le tourisme, l’artisanat, le patrimoine culturel et instituts de recherche pour le Tourisme et le Patrimoine, cette autorité iranienne a déclaré que l'approche des deux pays voisins pour développer la coopération culturelle est similaire.

Le vice-ministre du patrimoine culturel a également évoqué des mesures de restauration en s’appuyant sur les activités universitaires, la formation de jeunes maîtres et le développement des savoirs traditionnels.

« Le vice-ministre du patrimoine culturel a dit prêtes les autorités compétentes iraniennes à préparer des dossiers communs du patrimoine matériel et immatériel. »

