« La coopération internationale a été sapée en raison des politiques trumpistes, et malheureusement les Nations Unies et le Conseil de sécurité n'ont pas agi correctement et impartialement pendant cette période, et il est maintenant temps d'aider afin de combler les lacunes et remplir les vides », a déclaré Hassan Rohani lors d'une conversation téléphonique ce mercredi soir 10 mars avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

