Le Pape François à Nadjaf: les sages positions de l'Ayatollah Sistani, "source d'honneur pour "l'Islam

Le responsable a déclaré mercredi 10 mars que l'accent mis par l'Ayatollah Sistani sur les grands problèmes mondiaux, y compris l'occupation de la Palestine, était en fait son «rejet catégorique » du « complot de normalisation» avec le régime israélien.

Il a ajouté que le mécontentement de l’Ayatollah Sistani, affiché à l'égard de la pauvreté, de la privation, de la discrimination et des sanctions et son insistance sur le fait que les chefs religieux doivent s'acquitter de leurs devoirs pour contrer de tels défis, peuvent être un exemple clair de l'enseignement coranique qui pour une compréhension commune entre les dirigeants et les adeptes des Religions abrahamiques et qu’il faut en attendre les résultats.

Mohsen Qomi, chargé des communications internationales du Bureau du Guide suprême de la RII a également exprimé l'espoir que la rencontre entre ces deux hauts dignitaires religieuses contribuerait à renforcer la coopération entre l'islam et le christianisme.

