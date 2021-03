Lutte anti-drogue : l’Iran a pris des mesures importantes tant à l'échelle nationale qu'internationale

Selon l'IRNA, le général Eskandar Momeni s’exprimant le mercredi 10 mars, à l’occasion d’une réunion ayant pour thème « le dialogue sincère et interactif avec des ambassadeurs et des représentants politiques en poste à Téhéran », tenue dans le but de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le défi mondial de la drogue a déclaré : « Sans aucun doute, ce rendez-vous peut offrir une opportunité de dialogue et de consultation visant à élargir les interactions régionales et internationales. »

Il a ajouté : « La culture, la production, le trafic et la consommation de stupéfiants dans la région et dans le monde a pris un rythme inquiétant, il s’agit d’un défi dont le règlement exige une détermination et une volonté sérieuses de tous les pays et des instances internationales sur la base du principe de la responsabilité partagée.

« Certes votre présence effective à cette réunion, en tant que représentants de vos pays respectifs, témoignent de la détermination et de l'intérêt à résoudre ce problème commun », a insisté le secrétaire général du Centre national pour la lutte contre les stupéfiants, le général Eskandar Momeni à l’adresse de ses invités.

