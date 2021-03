La résurrection, la fin de l'ignorance humaine

Le Prophète Mohammad (PSL) a été envoyé en mission à un moment où l'ignorance, le manque de connaissances et l'égarement prévalaient sur l'humanité et les gens adoraient des idoles fabriquées de leurs propres mains au lieu d'adorer Dieu Tout-Puissant.

Les gens de cette époque étaient tellement pris dans l'ignorance et la superstition qu'ils considéraient leurs filles comme une honte et, avec la plus grande cruauté, les enterrèrent vivants.

Ils n'ont pas hésité à opprimer les faibles et à tuer les innocents et à verser le sang à leur guise.

Dans le même temps, Dieu Tout-Puissant a choisi un messager parmi les gens ignorants et analphabètes, qui, malgré sa vie parmi eux, était libre de toute ignorance et superstition, qui était connu sous le nom de Muhammad Amin pour son honnêteté et sa véracité.

A partir du moment où le courrier de révélation lui a été apporté par le Dieu Tout-Puissant en récitant la phrase (Lire: Au nom de ton Seigneur qui crée), le soleil de la vérité et de la justice a triomphé des pensées superstitieuses de l'humanité.

La révélation du Messager de la Miséricorde a eu lieu le 27 Rajab en l'an 13 AH, et depuis lors, la piété du peuple ignorant et superstitieux de cette terre a commencé, et Muhammad (PSL) a enduré de nombreuses épreuves et a traversé d'énormes épreuves en de cette façon, mais il a réussi.

Ils ont résisté à toute la coercition et à l'oppression des dirigeants de leur temps.

Aujourd'hui, si les infidèles insultent le Saint Prophète de l'Islam (PSL) et tentent d'offenser les musulmans, c'est à cause de leur peur de la diffusion de cette école de pensée introduite et incitée par le Saint Prophète qui a offert à l'humanité le message de bonté et d’universalité.

Chaque année, avec l'arrivée de l'Aïd al-Fitr du Saint Prophète (PSL), l'Iran islamique est submergé de célébrations, le peuple iranien organise les célébrations de la résurrection du Saint Prophète dans des lieux religieux, des salles de prière, des mosquées et des maisons à travers le pays.