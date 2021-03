Le leader a souligné le rôle destructeur de Washington dans la région du Moyen-Orient

L'ayatollah Khamenei a fait ces remarques dans un discours en direct à la nation iranienne jeudi, à l'occasion de l'Aïd al-Mab'ath, qui marque la nomination de Muhammad ibn Abdullah comme prophète de l'islam au septième siècle.

Ailleurs dans ses remarques, le Leader a expliqué les moyens par lesquels la nation peut contrecarrer les conspirations des États-Unis et d'autres ennemis contre la République islamique.

L’ayatollah Khamenei a désigné «perspicacité» en plus de «patience et persévérance» comme les deux facteurs importants nécessaires pour faire face aux complots des ennemis, disant «Si ces deux éléments sont là, les ennemis ne pourront… faire aucun mal [au pays] et n'obtiendront aucun succès.»

L’ayatollah Khamenei a en outre renouvelé l’avertissement contre la guerre douce menée par les ennemis contre l’Iran, qui ont pris pour cible la patience et la persévérance de la nation et ont recouru à la déformation des réalités de la République islamique dans la poursuite de leurs objectifs hostiles.

Face à la guerre, la jeunesse iranienne a une tâche à accomplir, a déclaré le dirigeant, les louant comme les «officiers de la guerre douce».

L'ayatollah Khamenei a déclaré que les jeunes devraient utiliser le cyberespace comme une opportunité de promouvoir la persévérance et la perspicacité parmi les gens et les empêcher de perdre espoir.

Ailleurs, le leader a offert un certain nombre d'exemples pour faire la lumière sur les tactiques que les ennemis, en particulier les États-Unis, utilisent pour présenter les développements d'une manière contraire à la vérité.

À titre d’exemple, l’ayatollah Khamenei a évoqué la campagne d’agression militaire du régime saoudien soutenue par les États-Unis contre le Yémen.

«Cela fait six ans que le partenaire arabe de l’Amérique bombarde le peuple opprimé yéménite dans les maisons, les hôpitaux et les écoles. Il a imposé un siège économique au [peuple], bloquant son accès à la nourriture et aux médicaments. Cela dure depuis six ans avec le feu vert des États-Unis », a déclaré le leader.

L'ayatollah Khamenei a déclaré que le peuple yéménite «talentueux» avait réussi à développer l'équipement de défense nécessaire pour riposter aux attaques saoudiennes, mais dès qu'ils ont commencé à répondre, les États-Unis, et même les Nations Unies, ont soulevé un tollé contre la campagne de auto défense.

Dans un autre cas, le leader a qualifié les États-Unis de détenteur du plus grand arsenal nucléaire du monde.

«Les Etats-Unis est le seul gouvernement à avoir utilisé des bombes nucléaires, mais élève la voix pour dire que« nous sommes contre le développement des armes nucléaires. Ils prétendent être contre les armes de destruction massive, alors qu’ils possèdent les pires et les plus dangereuses de ces armes. »

Le leader a également souligné le meurtre parrainé par l'État du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, qui a été brutalement tué et démembré en 2018 au consulat de Riyad en Turquie par les agents du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

L'ayatollah Khamenei a critiqué les États-Unis pour avoir fermé les yeux sur cet horrible assassinat et maintenu leur soutien au régime saoudien tout en prétendant toujours être un partisan des droits de l'homme.

Dans un autre cas, le dirigeant a souligné le rôle destructeur de Washington dans la région du Moyen-Orient, où il utilise le groupe terroriste Takfiri Daesh pour faire avancer son programme personnel.

«Les États-Unis ont créé Daech et ils (les Américains) l'ont eux-mêmes admis… Ensuite, ils ont créé une base militaire sous prétexte de l'existence de Daech…. Ils fournissent à Daech des moyens de communication modernes et de l’argent et leur permettent de détruire et de vendre du pétrole syrien, puis ils disent «nous combattons Daech» », a déclaré l’ayatollah Khamenei.

«Ils (les Américains) évoquent la présence de l’Iran dans la région avec haine et ressentiment.

Bien que nous n'ayons pas de présence militaire… Partout où nous sommes présents, nous sommes là pour défendre des gouvernements légitimes à leur propre demande.

Mais ils (les Américains) eux-mêmes attaquent un pays sans autorisation et établissent une base militaire », a-t-il ajouté.