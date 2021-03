L'Iran prend des contre-mesures légales, destinées à maintenir l'équilibre de l'accord nucléaire (Zarif)

«Si les États-Unis lèvent leurs sanctions illégales [contre l'Iran] et s'acquittent de leurs obligations conformément au JCPOA (le plan d'action global conjoint), l'Iran annulera également toutes ses mesures correctives», a déclaré Zarif lors d'un appel téléphonique avec son homologue finlandais Pekka Haavisto, mercredi.

Il a ajouté que malgré la violation par les États-Unis du JCPOA, l’imposition de sanctions «cruelles et illégales» à l’Iran et l’inaction des parties européennes à l’accord, Téhéran est resté pleinement conforme à l’accord nucléaire pendant un an.

Les contre-mesures de la République islamique en réponse au retrait de Washington étaient conformes au JCPOA et visaient à rétablir son équilibre, a déclaré le haut diplomate iranien.

Le JCPOA a été signé entre l'Iran et le groupe de pays P5 + 1 - États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine plus l'Allemagne - après des années de diplomatie et d'intenses négociations.

Le sort de cet accord historique reste toutefois incertain depuis mai 2018, lorsque les États-Unis sous l'ancien président Donald Trump se sont retirés unilatéralement et ont réimposé les sanctions levées par l'accord.

Sous la pression des États-Unis, les parties européennes n'ont pas non plus tenu leurs engagements dans le cadre du JCPOA et ont protégé les affaires avec l'Iran contre les sanctions américaines, ce qui a incité Téhéran à recourir à ses droits légaux stipulés à l'article 36 de l'accord et à engagements en représailles.

L'Iran dit que la nouvelle administration américaine doit faire le premier pas vers l'accord - si elle veut sérieusement rejoindre le JCPOA - en levant les sanctions que l'ancienne équipe de la Maison Blanche a rétablies contre la République islamique.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que son pays soutenait le JCPOA, soulignant l'importance de donner plus de chances à la diplomatie pour résoudre les défis actuels sur la question nucléaire.

Haavisto a également appelé à l'expansion de la coopération politique, économique, sanitaire, consulaire et de recherche avec Téhéran et a invité son homologue iranien à participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE à Helsinki.

Pendant ce temps, lors d'une conversation téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue japonais, Toshimitsu Motegi, le même jour, les deux parties ont discuté des moyens d'améliorer les relations mutuelles et des derniers développements régionaux et internationaux, y compris le JCPOA.

Zarif a salué l'expansion des relations Téhéran-Tokyo et a déclaré que la République islamique était prête à revenir à ses engagements dans le cadre du JCPOA si l'autre partie remplissait ses obligations et lève les sanctions.

Le haut diplomate iranien a déclaré que Téhéran jouait un rôle constructif dans la lutte contre les crises régionales et a décrit diverses mesures prises par le pays, y compris la coopération avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, à cet effet.

Motegi a également souligné l'importance de renforcer les relations entre les deux pays et a déclaré que son pays soutenait le JCPOA et sa pleine mise en œuvre.