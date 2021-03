Les conséquences des sanctions sont les mêmes que celles du terrorisme et des crimes de guerre

Selon l'IRNA, Majid Takhtarvanchi intervenant lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la faim et la famine provoquées par les conflits et les guerres, a ajouté : « Pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde, il est nécessaire de lever les blocus et les sanctions et de renforcer la coopération internationale. »

Il a poursuivi : « Les statistiques actuelles sur le nombre de personnes exposées au risque de l’insécurité alimentaire dans le monde sont alarmantes et il est désormais nécessaire et urgent de relever ce défi via une ferme volonté collective »

