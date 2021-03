Coronavirus: plus d'un million d'Iraniens recevront le vaccin avant le nouvel an

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du Comité national de lutte contre le coronavirus, Alireza Raeisi, a déclaré que jusqu'à présent, l'Iran a importé 1 260 000 vaccins contre le coronavirus de différents types et, comme convenu, plus d'un million de personnes du secteur de la santé et des groupes vulnérables recevront le vaccin avant le nouvel an iranien.

«Jusqu'à présent, nous avons reçu 410 000 doses du vaccin russe Spoutnik. En outre, 250 000 doses du vaccin chinois Sinofarm et 125 000 du vaccin indien Bharat ont été importées; Un autre 375 000 arrivera lundi, donc nous aurons un total de 500 000 doses du vaccin indien. 100 000 vaccins cubains ont également été importés, soit un total de 1 260 000 vaccins », a expliqué Raeisi ce samedi lors de la réunion du Comité. «Cette semaine, nous menons un programme intensif de vaccination pour le personnel médical et les groupes vulnérables et, comme nous l'avons promis, plus d'un million de personnes seront vaccinées avant la fin de l'année», a-t-il réitéré. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

