Le port iranien de Chabahar deviendra un centre commercial régional

Shahdadi a déclaré samedi que Chabahar allait devenir un centre commercial et industriel non seulement pour l'Iran mais pour toute la région, ajoutant que de grandes économies comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et les États du littoral du golfe Persique souhaitaient investir dans le port de Chabahar.

«Chabahar n'avait pas de zone de libre-échange avant la victoire de la révolution islamique», a-t-il dit, ajoutant que c'était un simple port où les étrangers étaient actifs dans son secteur de la santé.

Le responsable a souligné que désormais la zone de libre-échange-industriel (CFZ) de Chabahar jouit de nombreuses capacités, notamment la pêche, l'industrie et le tourisme, parallèlement à sa situation stratégique en termes de deux frontières terrestres et maritimes dans le sud-est de l'Iran.

«Cela devrait devenir un point d'or pour les pays asiatiques pour accéder aux marchés mondiaux», a-t-il anticipé, notant «L'Iran a mis en place divers centres éducatifs et universitaires pour tous les horizons afin de former la main-d'œuvre professionnelle; Ainsi, la ville portuaire est devenue une plaque tournante pour que d'autres pays y trouvent des opportunités d'emploi et du matériel médical. »

Shahdadi a déclaré que le Chabahar est considéré comme le seul port maritime du sud-est de l'Iran, où des navires géants peuvent accoster en toute sécurité.

Il a ajouté que Chabahar est le quatrième port important d'Iran, utilisé pour le chargement et le déchargement de 20 pour cent des aliments de base.

Dans des remarques pertinentes fin novembre, le directeur général des ports du Sistan et du Baloutchistan et du département maritime, le général Behrouz Aqayee, a déclaré que Chabahar était une grande chance pour le pays de développer le commerce avec les pays voisins.

Chabahar est le premier port iranien qui a la capacité d'attirer les commerçants étrangers, a déclaré Aqayee lundi 30 novembre.

«Après l'achèvement de la première phase du port de Shahid Beheshti à Chabahar, il peut jouer un rôle important dans le marketing, attirer les investisseurs et faciliter l'arrivée de différents navires», a-t-il poursuivi.

«Cela jettera également les bases du renforcement des échanges commerciaux avec des voisins comme l'Inde, Oman et l'Afghanistan», a déclaré Aqayee.

Le responsable a souligné que grâce aux capacités de Chabahar, l'Inde peut transporter des marchandises vers l'Afghanistan sans avoir besoin du Pakistan.

Il a souligné que Chabahar peut relier les États de la région à l'Afghanistan et à l'Asie centrale avec un itinéraire moins coûteux.

