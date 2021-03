Le trophée d'Arjan sélectionné comme symbole de l'Iran à Tokyo 2020

Le Jaam-e Arjan, ou bol Arjan, est de l'ère élamite, une civilisation ancienne qui date d'entre 3200 et 539 avant JC et était centrée à l'ouest et au sud-ouest de l'actuel Iran.

L'Iran a terminé 25e au classement des médailles aux Jeux olympiques d'été de Rio 2016 après avoir remporté trois médailles d'or, une d'argent et quatre bronzes.

La meilleure performance du pays aux Jeux a été à Londres 2012 où ils ont remporté sept médailles d'or, cinq d'argent et une de bronze.

Les Jeux olympiques sont prévus du 23 juillet au 8 août et seront suivis des Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.

