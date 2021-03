La lettre de Zarif à Borrell expose la position de l’Iran et n’inclut aucun plan (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré samedi que Zarif avait envoyé une lettre au chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, le 12 mars, expliquant la position de la République islamique sur les derniers développements concernant l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA ).

«La lettre de Zarif à Borrell expose la position de la République islamique d’Iran et n’inclut aucun plan», a-t-il ajouté.

Le porte-parole iranien a déclaré que dans la lettre adressée au coordinateur de la Commission mixte du JCPOA, Zarif a souligné que «Si les États-Unis ont l'intention de compenser leurs mesures en violation du JCPOA et l'imposition de sanctions cruelles [à l'Iran], la première étape nécessaire serait [pour Washington] de revenir pleinement au respect [du JCPOA] en tant que violant la partie.»

Il a noté que le ministre iranien des Affaires étrangères avait déjà envoyé de nombreuses lettres similaires à Borrell et à l'ancienne chef de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, sur le JCPOA.

Khatibzadeh a fait ces remarques après que certains médias aient rapporté que dans sa lettre à Borrell, le haut diplomate iranien avait critiqué les positions de la nouvelle administration américaine et des côtés européens au JCPOA concernant l'accord.

Il a également été affirmé que Zarif avait déclaré à Borrell que si les autres parties à l'accord nucléaire remplissaient leurs obligations, l'Iran arrêterait également ses mesures prises sur la base de l'article 36 du JCPOA en réponse au retrait des États-Unis de l'accord en 2018.

Le sort du JCPOA, signé entre l'Iran et le groupe de pays P5 + 1 - États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine plus l'Allemagne - après des années de diplomatie et de négociations intensives, reste incertain principalement en raison des mesures américaines, y compris sa réimposition des sanctions contre Téhéran.

Malgré le soutien verbal du JCPOA, les parties européennes à l’accord ont finalement succombé à la pression de Washington et n’ont pas respecté leurs engagements contractuels envers Téhéran.

Cela a incité Téhéran à entamer une série de mesures de rétorsion en plusieurs étapes dans le cadre de ses droits légaux stipulés dans les articles 26 et 36 du JCPOA.

La dernière mesure de ce type a été l'arrêt de la mise en œuvre du Protocole additionnel, exigé par la loi adoptée par le Parlement.

Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, a évoqué la volonté de ramener son pays à l'accord avec l'Iran, mais, dans la pratique, son administration s'est jusqu'à présent maintenue dans la campagne de pression futile de Trump.

Washington dit que Téhéran devrait revenir au plein respect de l'accord avant que les États-Unis ne le fassent.

L'Iran dit que les États-Unis doivent faire le premier pas pour lever les interdictions afin de prouver leur bonne volonté car c'est Washington qui a abandonné l'accord au mépris total du droit international.

Les responsables iraniens disent que si l'Iran peut vérifier la suppression des sanctions, il arrêtera ses mesures prises sur la base de l'article 36 du JCPOA.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré mercredi au Premier ministre britannique Boris Johnson que les États-Unis doivent honorer leurs engagements et lever les sanctions contre l'Iran s'ils cherchent une sortie diplomatique de l'impasse entourant l'accord nucléaire historique de 2015.

