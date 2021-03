Le Forum de dialogue de Téhéran prévu pour ce 16 mars

Selon Saeed Khatibzadeh, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, la réunion du Forum de dialogue de Téhéran 2021 devrait être organisée par le Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères sous forme de webinaire.

Khatibzadeh a ajouté: «La deuxième réunion du Forum de dialogue de Téhéran se tiendra mardi cette semaine.»

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran a souligné que la réunion se tiendrait virtuellement et en ligne avec la présence de participants de l'intérieur et de l'extérieur du pays en raison des conditions causées par l'épidémie du coronavirus.

Khatibzadeh a déclaré que l'événement visait à discuter et à échanger des points de vue de hauts responsables politiques et de chefs d'instituts de recherche et groupes de réflexion de la région et du monde sur la situation dans la région ainsi qu'en République islamique d'Iran, y compris le golfe Persique, l'Asie centrale et le Caucase, y compris l'Afghanistan.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran a également mentionné ouvrir la voie à une compréhension plus précise des processus existants et trouver des moyens de coopération afin de créer la paix et la stabilité, la sécurité et le bien-être de la population de la région comme d'autres objectifs l'événement à venir.

La première réunion du Forum de dialogue de Téhéran 2020 s'est tenue au Centre d'études politiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères avec la participation du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, puis du ministre des Affaires étrangères omanais Yousef bin Alavi et de l'ancien président afghan Hamid Karzai.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**