L'Iran a attiré plus de 1,8 milliard de dollars d'investissements étrangers

Selon les statistiques publiées par le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, ce montant d'investissement est lié à 135 projets et affiche une croissance de 64% par rapport à l'année dernière dans le domaine du nombre de projets.

88,9% de ces projets sont dans le secteur industriel, 5,9% dans le commerce et 5,2% des projets concernent les activités minières.

Au cours des 11 premiers mois de l'année 1399 (depuis avril 2020), l'Afghanistan avec 43, la Chine et la Turquie avec 11, l'Allemagne avec 9 et l'Inde avec 8 projets sont les 5 premiers pays en termes de nombre de projets d'investissement dans notre pays.

L'Allemagne avec 481,9 millions de dollars, la Chine avec 433 millions de dollars, le Canada avec 267,6 millions de dollars, l'Autriche avec 116 millions de dollars, et la Turquie avec 87,8 millions de dollars, respectivement, sont les 5 premiers pays en termes de valeur des investissements étrangers en Iran.

Le volume le plus élevé d'investissements étrangers au cours de cette période a été capté dans la province de Khuzestan avec 30%, Sistan et Baloutchistan avec 26%, Fars avec 22%, Téhéran avec 13% et Kermanshah avec 9%.

