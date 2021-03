Une photographe iranienne nominée pour le prix World Press Photo 2021

World Press Photo est un événement mondial dans le domaine de la photographie d'actualité, qui présente chaque année les personnes sélectionnées dans diverses catégories, en se concentrant sur le photojournalisme. Les œuvres sont évalués et jugés dans le cadre de cet événement par des photographes de renommée mondiale.

Fereshteh Eslahi

Fereshteh Eslahi a participé dans ce concours de photographie avec une collection sur la vie de Saeid Ramin, un ancien athlète de Parkour qui a subi une blessure à la moelle épinière.

Née à Mahshahr (Province de Khuzestan), Fereshteh Eslahi est membre de l'Association iranienne des photographes de presse et s'occupe des activités dans ce domaine.

Eslahi s'intéresse aux différentes cultures et histoires ainsi qu'aux relations et aux émotions. Dans son travail, elle prête attention aux détails ignorés de la nature humaine et de sa complexité ainsi qu'à la diversité comportementale au sein des différentes cultures et sociétés.

Saeid Ramin, ancien champion de parkour, n'abandonne pas ses motivations d'hier





Eslahi est diplômée de l'Université de Téhéran avec une maîtrise en art théâtral et travaille comme photojournaliste auprès d'agences de presse iraniennes depuis 2014.



En 2017, elle est devenue membre de l'Association des photographes de presse iranienne. Elle est devenue membre de Podium Photos en 2020 et est un membre actif du groupe Podium Mentor Program.

