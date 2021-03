Les Américains de couleur, principales victimes de la pression économique due au Covid19

Au total 62% des Américains d’origine hispanique et 54% des noirs américains ont perdu leurs revenus pendant l'épidémie, alors que la baisse des revenus due à l'épidémie a touché 45% des Blancs.

Des millions d'Américains ont subi des effets dévastateurs du Coivd19 depuis le déclanchement de la crise sanitaire, avec la perte des êtres chers et d'emplois, a rapporté l'IRNA, citant l'Associated Press.

Plus de 530 000 personnes ont perdu la vie aux États-Unis, mais ce nombre de morts n'a pas été le même pour tous les Américains, et les personnes de couleur ont été particulièrement touchées par la Coivd19 et ses conséquences économiques.

Les personnes noires n'ont représenté que 5% des personnes vaccinées contre le Covid-19 pendant le premier mois de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, selon une étude des autorités sanitaires publiée lundi, alors qu'elles sont statistiquement plus touchées par la maladie. Entre le 14 décembre et le 14 janvier, près de 13 millions de personnes ont reçu au moins une dose de l'un des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis, ont rapporté les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique dans le pays.

