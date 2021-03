Karaté 1 d'Istanbul : fin brillante de l'équipe nationale iranienne

La première étape de la Ligue mondiale de karaté One d'Istanbul 2021, qui a débuté vendredi 12 mars avec la participation de 584 karatékas de 72 pays à Istanbul, en Turquie, s’est terminée ce dimanche soir 14 mars.

L'équipe nationale iranienne de karaté a participé à cet événement dans 2 sections de kata et le Kumite hommes et femmes.

A l'issue des compétitions, l'équipe nationale turque devient championne remportant trois médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze.

L'Espagne se place à la deuxième avec trois médailles d'or et deux d'argent, et notre équipe de karaté arrive troisième avec deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

