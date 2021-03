Le record de la plus longue marche sous l'eau battu par une Iranienne

Au cours de cette épreuve, Farissa NikouManeshRad a parcouru une distance de 1150 mètres sous l'eau en une heure, ce qui était la première fois dans le pays.

Ce record est battu lors d'une cérémonie en vue de célébrer la mémoire du général Ghassem Soleimani et de 7000 femmes martyres iraniennes, au complexe sportif Azadi de Téhéran.

Cette cérémonie de record s'est déroulée en présence du général Kazem Yazdani, directeur adjoint de l'entraînement physique du CGRI de Téhéran, des arbitres du comité de record de la Fédération iranienne des sports publics et des représentants de l'organisation sportive municipale de Téhéran.

NikouManeshRad est l'instructrice internationale de plongée et de sauvetage, et membre de la Fédération iranienne de Sauvetage.

Cette nageuse professionnelle a déjà battu plusieurs records dans le domaine de la natation et des sports nautiques.

Elle a nagé 1900 mètres sans utiliser ses mains dans l'eau à zéro degré. Elle a porté une noyade dans le lac Chitgar de Téhéran pendant une heure.

Cette sportive et aventurière iranienne est également pilote et instructrice de pilotage auprès d'une compagnie aérienne nationale, et elle a enregistré le record du premier vol frontalier entre l'Iran et le Pakistan.

NikouManeshRad, est en outre, la marine des navires de moins de 500 membres de l'Organisation maritime de la République islamique, la chef de la mobilisation des femmes pour les sports nautiques du corps Mohammad Rasoulollah du CGRI, le chef des sports aériens du corps Mohammad Rasoulollah du CGRI.

Il convient de mentionner que Farissa NikouManeshRad a réussi à obtenir tous ces succès tout en portant le hijab islamique complet.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench