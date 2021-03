L'Iran exhorte l'AIEA à rester impartiale

Notant que Téhéran a fourni à l'AIEA l'accès requis en vertu de l'Accord de garanties, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: «La surveillance des activités nucléaires de l'Iran est une question technique.

L'Iran a accordé l'accès requis au titre de l'Accord de garanties de l'AIEA. Nous avons donné d'autres accès dans le cadre du protocole additionnel qui a été interrompu par une législation parlementaire.

Nous avons également conclu un accord de trois mois ouvrant une fenêtre diplomatique.

Concernant la prochaine réunion de la Commission mixte du JCPOA, il a déclaré que le moment n'était pas encore programmé.

Khatibzadeh a également évoqué une réunion tripartite à Doha sur la Syrie et a déclaré que l'Iran soutiendrait toute initiative qui aide le processus de paix syrien.

L'Iran se réserve tous les droits de répondre à l'attaque d'un cargo

Teran dit qu'il se réserve le droit de prendre toute mesure pour répondre à une récente attaque terroriste contre un cargo iranien en mer Méditerranée.

S'exprimant lundi dans son presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a évoqué l'attaque terroriste de la semaine dernière contre le porte-conteneurs appartenant au groupe de la ligne maritime de la République islamique d'Iran (IRIS), affirmant que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Faisant référence à la possibilité d'identifier les auteurs de l'attaque, Khatibzadeh a déclaré: «Compte tenu de la situation géographique de l'attaque de corruption, il est possible que cet acte terroriste ait été commis par le régime sioniste.»

Le porte-parole a noté que «chaque fois que la région se dirige vers la paix, ce régime [israélien] essaie de créer des troubles pour une raison claire», et c'est qu'il voit toute sa vie et sa mort dans la crise et l'insécurité, et pense que le chaos peut aider à prolonger sa existence.

Il a déclaré que l'Iran se réserve le droit d'utiliser toutes ses options pour répondre à l'attaque une fois que les auteurs sont identifiés.

Un cargo IRIS a été endommagé après avoir été ciblé par une attaque terroriste en route vers l'Europe dans la mer Méditerranée la semaine dernière.