Fournir le vaccin COVID-19 en guise de sanctions «un honneur pour l'Iran» (Rouhani)

Après avoir reçu le rapport sur les mesures prises pour préparer des vaccins sûrs en provenance de Russie, de Chine et d'Inde, le président iranien Hassan Rouhani a salué les efforts déployés pour fournir le vaccin.

Rouhani a déclaré lundi: «Les mesures prises pour préparer et fournir le vaccin contre le coronavirus pendant les sanctions sont un honneur pour le pays».

Rouhani a également noté que c'était un honneur pour la nation iranienne d'avoir pu réussir dans les conditions difficiles et époustouflantes de la guerre économique de l'ennemi, à la fois dans le domaine de la recherche et de la production de vaccins faits maison et de la préparation et de la fourniture de vaccins étrangers.