«Eaten» primé au Festival du film noir de Genève

Ce prix, décerné par un jury de 7-9 ans, est attribué à l'un des films du Tour du Monde.

La projection et le jugement sont précédés d'une courte session de formation destinée à aider les jeunes membres du jury à mieux comprendre et évaluer les œuvres qu'ils voient.

L'histoire de «Eaten» se déroule sur une planète mystérieuse et inconnue, où une créature ressemblant à un lapin est mangée par un loup.

Il rencontre une autre créature ressemblant à un lapin dans l'estomac du loup et ils commencent une nouvelle vie l'un avec l'autre, mais ce n'est pas la fin de l'histoire.

Le film a été projeté dans de nombreux festivals internationaux.

Il a remporté une mention honorable au 26e Festival international du film Golden Beggar en Slovaquie en 2020.

Rezapur a reçu le prix spécial du jury pour «Eaten» au 11e Festival international d'animation de Téhéran à Téhéran en 2019.

«Entre Perro y Lobo» d’Irene Gutiérrez de Cuba a remporté le prix de la critique au festival Black Movie, tandis que le prix des jeunes adultes a été décerné à «Acasa, My Home» de Radu Ciorniciuc de Roumanie.

Le prix Black Movie for Kids Payot a été décerné à «Meow or Never» de Neeraja Raj de l’Inde, et «El Otro» de Francisco Bermejo a reçu le prix des bénévoles.

«Alebrijes» de Luis Salas de Colombie a remporté une mention spéciale.