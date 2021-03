La cérémonie du «Nowruz 1400» a lieu à Téhéran

Téhéran (IRNA)- Cette cérémonie s’est déroulée en présence des ambassadeurs à Téhéran et du Ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, du Ministre du patrimoine culturel, du tourisme et de l’artisanat Ali Asghar Mounesan et du Ministre de la science, de la recherche et de la technologie Mansour Gholami.

Au début de la cérémonie, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a accueilli les invités, disant qu'il y a 100 ans, la célébration avait lieu dans cet endroit qui s'appelait autrefois «Mashgh Square». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté: «La sélection de Nowruz pour célébrer est enracinée il y a mille ans et héritée de nos ancêtres.» Il a exprimé l'espoir que dans la nouvelle année, la pandémie de coronavirus se terminera. En raison de l'épidémie de coronavirus, tout le monde s'est réuni lundi dans une zone ouverte.