Les sanctions et le COVID-19 proche de leur fin (Zarif)

La mondialisation signifie l'inséparabilité les uns des autres et Nowruz enseigne aux humains à être avec la nature, a déclaré Zarif lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'arrivée de Nowruz.

S'exprimant lors de la cérémonie de «Nowruz 1400, Nowruz de l'amitié», Zarif a déclaré que Nowruz est le jour pour nettoyer les cœurs de la rancune et de l'hostilité.

Remerciant les diplomates étrangers d'avoir participé à la cérémonie, il a déclaré que Nowruz est célébré dans le sous-continent indien, en Turquie, en Irak, en Syrie et dans le monde entier.

Avec les efforts déployés par les scientifiques, le coronavirus disparaîtra volontiers de Dieu bientôt, mais l'homme aurait dû tirer une leçon au cours de l'année écoulée, a-t-il déclaré, ajoutant que si l'humanité n'avait pas appris la leçon, elle avait gaspillé l'année.

Il a noté que la leçon est qu'il n'y a qu'une seule superpuissance dans le monde et que c'est le seul Dieu; ceux qui remplissaient les oreilles des cieux de se vanter de leur puissance militaire, économique et culturelle se sont mis à genoux avec un virus invisible à l'œil.

Soulignant que les gens doivent accepter que leur avenir est inséparable les uns des autres, Zarif a ajouté qu'ils devraient partager le bonheur et sympathiser les uns avec les autres et se rendre compte que le sous-développement et le progrès, la pauvreté et la richesse, l'insécurité et la guerre s'excluent mutuellement.

Les valeurs humaines sont interdépendantes et la mondialisation signifie l'inséparabilité les unes des autres et Nowruz nous apprend à être avec la nature, a-t-il dit, ajoutant que l'humanité est assise sur un seul navire et a un avenir commun.

Nowruz 1400, Nowruz of Friendship a réuni des ambassadeurs de 12 pays, dont la Palestine, le Royaume-Uni, la Russie, l'Azerbaïdjan et la Chine.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des ambassadeurs à Téhéran et du Ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, du Ministre du patrimoine culturel, du tourisme et de l’artisanat Ali Asghar Mounesan et du Ministre de la science, de la recherche et de la technologie Mansour Gholami.