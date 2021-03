Zarif: L'intervention américaine est une cause d'instabilité et d'insécurité au Moyen-Orient

Mohammad Javad Zarif a déclaré mardi lors du Forum de dialogue de Téhéran: "Les actions destructrices des États-Unis dans notre région ne se limitent pas à une intervention militaire et la guerre économique qu'ils ont imposée contre la nation iranienne a causé des problèmes tels que les difficultés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus."

Dans une autre partie de son discours, Zarif a ajouté: "L'Iran est prêt à dialoguer avec tous ses voisins et il n'y a pas besoin d'étrangers pour tracer l'avenir de la région. Grâce au dialogue et à la diplomatie, une région rénovée peut être construite et un développement humain, social et économique peut être entrepris."

"Les nations de la région ont besoin d'un dialogue pour résoudre les différends et vivre dans une atmosphère pacifique.", a souligné Zarif.

Dans ses remarques, le chef de la diplomatie iranienne a réitéré l'importance de l'Initiative de paix Ormuz proposée par l'Iran pour promouvoir le dialogue régional.

Le Forum de Dialogue de Téhéran 2021 est organisé par l'Institut des études politiques et internationales (IPIS) qui est un centre d'e recherche lié au Ministère iranien des Affaires étrangères.

