L’Iran inflige aux Etats-Unis «un isolement moral» et une «condamnation juridique»

« À la veille de Nowruz 1400 (nouvel an iranien), il faut plus que toute autre période, du sacrifice pour notre peuple, des efforts assidus pour une vie meilleure basée sur la cordialité et la tolérance dont mérite nos compatriotes et pour défendre la patrie afin que notre civilisation millénaire enrichie par l’Islam continue à briller », a déclaré le porte-parole du gouvernement Rohani à l’occasion d’une conférence de presse ce mardi 16 mars.

Il a souligné : « Aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les tentatives des malveillants qui cherchaient l'effondrement de l'Iran et la destruction de la vie des Iraniens ont fini par être échouées. Certes ce Nouvel An serait marqué par de bonnes évolutions et nous apporterait de la verdure. »

« Le gouvernement a mis et continue de mettre tout son possible pour lutter contre le coronavirus et la guerre économique et pour assurer le bien-être social des Iraniens », a conclu le porte-parole du Président Rohani.

